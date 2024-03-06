Закон о цифровых рынках. Как изменятся техногиганты

Как новое регулирование техногигантов в ЕС отразится на российских пользователях С 6 марта техногиганты должны начать соблюдать в ЕС Закон о цифровых рынках — это приведет к серьезным изменениям принципов работы Apple и Google.
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