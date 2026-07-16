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ГТРК Татарстан

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В ГАИ Татарстана назвали основные причины смертельных ДТП с начала года

В ГАИ Татарстана назвали основные причины смертельных ДТП с начала года

С начала 2026 года на дорогах Татарстана произошло 1 540 ДТП, в которых погибли 161 человек. Наиболее тяжелыми по последствиям остаются аварии, связанные с выездом на встречную полосу, сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции РТ Дамир Бикмухаметов.

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