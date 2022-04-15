Современное искусство: Почему ушли жены от скандального репера Моргенштерна и других отечественных знаменитостей, несмотря на славу и богатство мужа

Тем, что знаменитости уходят от жён к более молодым, уже никого не удивить. Однако в последние годы наметилась совсем другая тенденция: от известных и довольно обеспеченных мужчин жёны тоже уходят.
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