Наша Наташенька всех спасла

Пока девки в ярости терзали сумки Шанель, не зная, что с ними ещё бы такого сделать (можно съесть, кстати), по Интернету стали разгуливать слухи, что и модный концерн Луи Виттон и бренды ему принадлежащие, не хотят продавать шмотки россиянкам.