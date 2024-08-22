Как провалились планы по созданию «Великой Румынии» Войска 3-го Украинского фронта и Т-34 в наступлении во время Ясско-Кишиневской операции.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Как провалились планы по созданию «Великой Румынии» Войска 3-го Украинского фронта и Т-34 в наступлении во время Ясско-Кишиневской операции.
Свежие комментарии