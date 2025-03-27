«Это был мой долг»: ушедший добровольцем на СВО полковник Полузин рассказал, почему оставил пост в правительстве

МОСКВА, 27 марта, ФедералПресс. 27 марта в России отмечается День войск национальной гвардии. Многие офицеры, отдавшие войскам правопорядка годы службы, после начала СВО в феврале 2022 года не остались в стороне, а снова встали в строй по своему внутреннему зову, став добровольцами.