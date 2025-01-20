TSMC рассчитывает на продолжение финансирования по программе Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Тайвань в "краже" американской чиповой индустрии, однако крупнейший тайваньский производитель микросхем - TSMC уверен, что администрация Трампа продолжит финансирование проектов компании в США.
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