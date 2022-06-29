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Пирог-манник с абрикосами на молоке — пошаговый рецепт с фото и видео

Пирог-манник с абрикосами на молоке — пошаговый рецепт с фото и видео

Идеальный рецепт приготовления нежнейшего пирога-манника на молоке с абрикосами в духовке, который обязательно понравится многим и приятно удивит своими замечательными вкусовыми качествами! Ингредиенты На рецепт приготовления Манная крупа 200 гр.

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