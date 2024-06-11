Андрей Шевченко: Местное самоуправление является одной из наиболее важных сфер

О работе, проводимой в Совете Федерации по актуальным вопросам развития местного самоуправления в РФ, рассказал Андрей Анатольевич Шевченко, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.