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Андрей Шевченко: Местное самоуправление является одной из наиболее важных сфер

Андрей Шевченко: Местное самоуправление является одной из наиболее важных сфер

О работе, проводимой в Совете Федерации по актуальным вопросам развития местного самоуправления в РФ, рассказал Андрей Анатольевич Шевченко, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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