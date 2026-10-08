Военного, устроившего стрельбу на базе в США, казнят публично

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил, что казнь Нидала Хасана, военного психиатра, который в 2009 году устроил стрельбу на базе Форт‑Худ в Техасе, будет публичной.
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