Отказ Армении от карт "Мир" ударит по самой стране и ее жителям

Эксперты подсчитали убытки от политических игр команды ПашинянаФинансовый эксперт Дмитрий Морковкин объяснил, что отказываясь от сотрудничества с русской платежной системой, Ереван теряет верного и незаменимого союзника в торговых отношениях.
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