У Мариинки каршеринг сбил 13-летнюю девочку на самокате

Вечером 12 октября у дома № 11 по улице Глинки в Петербурге 24-летняя женщина за рулём каршерингового Changan Uni сбила 13-летнюю девочку, пересекавшую нерегулируемый пешеходный переход на самокате; пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии.