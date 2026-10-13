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Царьград

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У Мариинки каршеринг сбил 13-летнюю девочку на самокате

У Мариинки каршеринг сбил 13-летнюю девочку на самокате

Вечером 12 октября у дома № 11 по улице Глинки в Петербурге 24-летняя женщина за рулём каршерингового Changan Uni сбила 13-летнюю девочку, пересекавшую нерегулируемый пешеходный переход на самокате; пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии.

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