У Мариинки каршеринг сбил 13-летнюю девочку на самокате

Вечером 12 октября у дома № 11 по улице Глинки в Петербурге 24-летняя женщина за рулём каршерингового Changan Uni сбила 13-летнюю девочку, пересекавшую нерегулируемый пешеходный переход на самокате; пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии.
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