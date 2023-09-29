Швейцария выделила около 110 миллионов долларов на помощь Украине

Швейцария выделила около 110 миллионов на помощь в разминировании территории Украины. Федеральный совет напомнил, что Швейцария в 2022-2023 годах уже инвестировала в гуманитарное разминирование на Украине 15,2 миллиона франков (более 16,7 миллиона долларов), передает ТАСС.