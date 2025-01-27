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«За три года бана наш уровень не просел»

«За три года бана наш уровень не просел»

На прошлой неделе в российском биатлоне прошли последние зимние официальные старты сезона. В Дёмино Ярославской области состоялись индивидуальные гонки чемпионата России, а также спринт и масс-старт в рамках шестого этапа Кубка России.

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