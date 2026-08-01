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УЕФА: «Это победа для всего футбола, но задача по восстановлению доверия к ФИФА только начинается»

УЕФА: «Это победа для всего футбола, но задача по восстановлению доверия к ФИФА только начинается»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поприветствовал решение Международной федерации футбола (ФИФА) отказаться от идеи продажи доли прав на чемпионат мира частным инвесторам, отметив, что для восстановления доверия к руководству ФИФА предстоит проделать большую работу.

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