УЕФА: «Это победа для всего футбола, но задача по восстановлению доверия к ФИФА только начинается»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поприветствовал решение Международной федерации футбола (ФИФА) отказаться от идеи продажи доли прав на чемпионат мира частным инвесторам, отметив, что для восстановления доверия к руководству ФИФА предстоит проделать большую работу.