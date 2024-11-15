В Казани прошел концерт «Желтый аист» с участием музыкантов из России и Китая

В Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова прошел концерт «Желтый аист». Мероприятие состоялось в рамках культурной программы Международного форума «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».
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