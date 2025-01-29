Украинский беспилотник попытался атаковать ядерный объект в Смоленской области

Губернатор уточнил последствия нападения украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру Смоленской области Один из беспилотных летательных аппаратов сбит при попытке атаки объекта ядерной энергетики в Смоленской области.
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