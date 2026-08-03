Китайский прорыв в гиперзвуке: танталовый суперсплав Проблема пары тысяч градусовВ мире высокотемпературных материалов есть своя «стеклянная стена» — 2000 °C.
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Китайский прорыв в гиперзвуке: танталовый суперсплав Проблема пары тысяч градусовВ мире высокотемпературных материалов есть своя «стеклянная стена» — 2000 °C.
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