58-летняя певица Валерия вспомнила, как её дети боялись своего отца, её второго мужа Александра Шульгина, с которым она развелась из-за домашнего насилия.
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