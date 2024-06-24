РФ наносит удары возмездия, в том числе по американским пусковым установкам ВСУ

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Военные новости ★ спецоперация

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Комментарии
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Надежда Новопашина
Позор нашей хвалёной армии! Это не удары возмездия! Только соболезнования умеют выражать да призывать проявлять зрелость. Да перезрели уже! Сколько можно!
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5 час.
Павел Лелин
возмездие по установкам? а до этого их берегли - ну стреляете по нам, но вы же амерские! по вам нельзя! - так что ли? бред какой то...
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4 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Не знаю , плакать или ругаться матом, а мы только можем наносить удары возмездия? Теперь будем ждать ещё обстрела нашей территории и гибели людей?
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2 час.

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