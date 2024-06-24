РФ наносит удары возмездия, в том числе по американским пусковым установкам ВСУ

Позор нашей хвалёной армии! Это не удары возмездия! Только соболезнования умеют выражать да призывать проявлять зрелость. Да перезрели уже! Сколько можно!

Павел Лелин

возмездие по установкам? а до этого их берегли - ну стреляете по нам, но вы же амерские! по вам нельзя! - так что ли? бред какой то...