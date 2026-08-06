"Латвия спасена": Пушков высмеял заявление Вайкуле о готовности взять автомат

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков иронично отреагировал на заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она готова взять в руки автомат и отправиться воевать против России.
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