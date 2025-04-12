Полицейские стали участниками социальной акции «День защиты людей», проходившей в Челябинске

Сегодня на Южном Урале прошла социальная акция «День защиты людей». Она посвящена работе экстренных служб, от оперативности действий сотрудников которых зависят человеческие жизни.
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