Глава Минфина Франции Ле Мэр: самые сложные времена для страны еще впереди

РИАМО - 8 янв. Руководитель французского Минфина Брюно Ле Мэр считает, что восстановление финансовой системы страны потребует жестких мер экономии, а самые сложные с экономической точки зрения времена для жителей еще предстоят, сообщает РИА Новости.
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