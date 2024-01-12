Глава МИД КНР предупредил Канаду о недопустимости неверных сигналов Тайваню

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своей канадской коллегой Мелани Жоли указал на неприемлемость неверных сигналов со стороны Канады в адрес сепаратистски настроенных элементов на Тайване.
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