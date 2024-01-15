В Интернете распространяется волна слухов о поставках в Россию искусственных яиц из Поднебесной.Искусственные яйца из Китая есть или не есть, это стало новой темой слухов, которые быстро распространяются в сетях.
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