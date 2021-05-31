Вниманию жителей Ленинского района!

В рамках плановых мероприятий, в период с 08.00 02.06.2021 до 18.00 03.06.2021, Управлением магистральных газопроводов ГУП РК «Черноморнефтегаз», будут проводиться работы по подключению (техническому присоединению) переустраиваемого участка магистрального газопровода – отвода Ду500 ПК 8+59, ПК 12+48 «УКПГ Багерово – МГ Джанкой – Феодосия - Керчь» в рамках проекта: «Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив».