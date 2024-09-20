Шольц заявил, что не даст Киеву ракеты, способные достать до Москвы

Свой твердый отказ поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы, вновь подтвердил, несмотря на оказываемое на него давление, канцлер Германии Олаф Шольц 20 сентября на встрече с гражданами в общине Нидергёрсдорф (федеральная земля Бранденбург).