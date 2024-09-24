Биржа ABCEX установила первый в мире не берущий комиссии криптомат

Команда российской криптовалютной биржи ABCEX открыла первый программно-аппаратный комплекс в башне Федерация в «Москва-Сити», который позволяет пользователям пополнять баланс на бирже и на других мировых криптобиржах в рублях без комиссии.
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