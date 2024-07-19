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Зеленский заявил, что с Трампом будет тяжело, но возможно работать

Зеленский заявил, что с Трампом будет тяжело, но возможно работать

Глава киевского режима Владимир Зеленский предположил, что если экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выйдет победителем из президентской гонки, наладить с ним взаимодействие окажется трудно, но это не невозможно.

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