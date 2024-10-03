Весь мир с тревогой следит за ситуацией на Ближнем Востоке, которая продолжает накаляться. До сих пор нет точных данных о том, какой ущерб был нанесён иранскими ракетами.
У Нетаньяху трясутся руки. Что известно на данный момент о ситуации на Ближнем Востоке
Комментарии
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Надежда Белугина
Никогда в голову не приходило, что Нетаньяху такой злобный правитель, просто берега потерял. И командующий армии злобный старикан. Бледный уже, высохший, похожий на призрак. но сколько злобной силы! Таким людям нельзя жить на земле - им всё время хочется чужой крови и побольше. Как им спится после стольких жертв, которые появились только от их вспыльчивости, импульсивности и мстительности. Отвели люди им место на земле, пожалели, теперь получают благодарность. Никогда не обвиняю народ, национальность. Людей можно настроить по разному и повести за собой по разной дороге. Эрдоган всё сказал верно, но характер у него очень схож, тоже импульсивный. Мудрость пока лично его не задевают. Дай бог всем разума. Но, как говорится, раковую опухоль приходится удалять, желательно, не откладывая.
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14 час.
Семен Демин
Прав Эрдоган. Об'явить генсека ООН персоной нон грата можно только в бреду. Израиль может стать причиной третьей мировой. Надо уничтожить Израиль и не будет причины войны.
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6 час.
Семен Демин
Интересно, а как чувствуют себя убежавшие из России в Израиль?
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6 час.
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