У Нетаньяху трясутся руки. Что известно на данный момент о ситуации на Ближнем Востоке

Надежда Белугина

Никогда в голову не приходило, что Нетаньяху такой злобный правитель, просто берега потерял. И командующий армии злобный старикан. Бледный уже, высохший, похожий на призрак. но сколько злобной силы! Таким людям нельзя жить на земле - им всё время хочется чужой крови и побольше. Как им спится после стольких жертв, которые появились только от их вспыльчивости, импульсивности и мстительности. Отвели люди им место на земле, пожалели, теперь получают благодарность. Никогда не обвиняю народ, национальность. Людей можно настроить по разному и повести за собой по разной дороге. Эрдоган всё сказал верно, но характер у него очень схож, тоже импульсивный. Мудрость пока лично его не задевают. Дай бог всем разума. Но, как говорится, раковую опухоль приходится удалять, желательно, не откладывая.