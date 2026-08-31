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Новый герпесвирус заподозрили в массовой гибели сардин у Южной Африки

Новый герпесвирус заподозрили в массовой гибели сардин у Южной Африки

Южноафриканские и международные учёные идентифицировали новый герпесвирус у промысловой популяции сардин (шпрот южноафриканских, Sardinops sagax) и связывают его с повторяющимися эпизодами массовой гибели рыбы в прибрежных водах Южной Африки.

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