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Похоже, команду "Фас" дали по всей стране!

Похоже, команду "Фас" дали по всей стране!

ФСБ в Чувашии заставила встать на воинский учет 10 выходцев из Средней Азии Сотрудники УФСБ по Чувашии вместе с коллегами из УФСБ России по Центральному военному округу и работниками военного комиссариата Чувашии выявили в ходе профилактической проверки в Чебоксарах и Новочебоксарске около десяти не вставших на воинский учет недавно получивших российское гражданство выходцев из республик Средней Азии.

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Комментарии
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Кошмар
Ага, они лучше на зоне отсидят лет 5-10
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48 мин.
Кошмар
В войсках ПВО среди новобранцев отбирали сначала с высшим  образованием и оставляли при штабах армии или дивизии. Далее, новобранцев со средним образованием оставляли в дивизиях и полках. В результате, в радиолокационную роту или батальон, осуществляющих боевую задачу на границе СССР,  попадали новобранцы с 8-классным образованием, и как правило, из неполной семьи и с приводами в милицию. Знаю не понаслышке. Командовал такой ротой на восточных рубежах. Кстати, москвичей там практически не было. В основном ребята из Якутии и Средней Азии. Моя твоя не понимай.
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37 мин.
Кошмар
Налог на трусость.😀
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36 мин.

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