Похоже, команду "Фас" дали по всей стране!

Кошмар

В войсках ПВО среди новобранцев отбирали сначала с высшим образованием и оставляли при штабах армии или дивизии. Далее, новобранцев со средним образованием оставляли в дивизиях и полках. В результате, в радиолокационную роту или батальон, осуществляющих боевую задачу на границе СССР, попадали новобранцы с 8-классным образованием, и как правило, из неполной семьи и с приводами в милицию. Знаю не понаслышке. Командовал такой ротой на восточных рубежах. Кстати, москвичей там практически не было. В основном ребята из Якутии и Средней Азии. Моя твоя не понимай.