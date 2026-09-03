В Пскове экипаж ДПС помог потушить загоревшийся в дорожном заторе автомобиль

В Пскове экипаж ДПС Госавтоинспекции городского УМВД России, находившийся на маршруте патрулирования на Рижском проспекте, заметил впереди густой чёрный дым, поднимавшийся над дорожным затором.
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