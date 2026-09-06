7 сентября: какой сегодня день

Сегодня, 7 сентября, отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба. По данным ООН, 99% территории земного шара подвержено воздействию загрязнения воздуха, что, согласно оценкам, приводит к преждевременной смерти 6,5 млн человек в год.
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