7 сентября: какой сегодня день

Сегодня, 7 сентября, отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба. По данным ООН, 99% территории земного шара подвержено воздействию загрязнения воздуха, что, согласно оценкам, приводит к преждевременной смерти 6,5 млн человек в год.