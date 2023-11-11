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Сквозная нумерация входов и выходов появилась еще на восьми станциях метро

Сквозная нумерация входов и выходов появилась еще на восьми станциях метро

Еще на восьми станциях метро появилась сквозная нумерация входов и выходов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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