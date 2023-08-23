Европа требует от России открыть небо, бесплатных пролётов над Сибирью и возврата лизинговых самолётов
Несмотря на то, что Евросоюз находится в действительно плачевном положении, местные политики по-прежнему пытаются выдвигать какие-то требования к России, словно и не было полуторагодовалой, санкционной борьбы и почти десятилетнего планомерного охлаждения отношений.
Комментарии
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А что Нострадамусом надо было быть, чтобы предвидеть такие последствия? А теперь - надо же! Это случилось! Их предупреждали, что так будет? Предупреждали. Теперь терпите. Больно? Нууу... Можно и полегче, но только через твердые гарантии, что больше так не будете. Предлагайте. А мы рассмотрим и подумаем...
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