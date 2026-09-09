В Нижнем Новгороде обновят трамвайные пути на Чкалова за 1,6 км

В Нижнем Новгороде предстоит масштабное обновление трамвайной инфраструктуры на улице Чкалова. Как проинформировали в ООО «Экологические проекты», реконструкция путей начнётся 10 сентября.
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