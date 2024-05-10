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Проклятые дома в Алматы: какой жилой комплекс облюбовали самоубийцы?

Проклятые дома в Алматы: какой жилой комплекс облюбовали самоубийцы?

В жилом комплексе «Манхэттен» в последнее время практически ежегодно происходят суициды. Жильцы очень обеспокоены сложившейся ситуацией, многие признаются в том, что очень некомфортно чувствуют себя не только, когда находятся во дворе домов, но даже в собственных квартирах.

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