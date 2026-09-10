Вбросы и "доверчивые" отечественные журналисты

Вчера в новостных лентах активно распространялась информация про страшный и ужасный штамм туберкулёза, который крайне сложно лечить, потому как он очень устойчив к лекарствам и крайне заразен.
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