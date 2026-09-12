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Фиктивная свадьба и квартирник: самые необычные ретро-свидания 2026 года

Фиктивная свадьба и квартирник: самые необычные ретро-свидания 2026 года

Когда-то все было ясно-понятно: шестидесятники сидели по квартирам и вели споры. Семидесятники кучковались на подпольных концертах-квартирниках, восьмидесятники пели в подъездах.

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