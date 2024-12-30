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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина о сотрудничестве с Иванишевичем: «Я очень рада с ним работать. Надеюсь, у нас сложатся хорошие результаты»

Рыбакина о сотрудничестве с Иванишевичем: «Я очень рада с ним работать. Надеюсь, у нас сложатся хорошие результаты»

О сотрудничестве с чемпионом «Уимблдона»-2001 ее спросили в интервью на корте после победы над Марией Саккари на United Cup (6:4, 6:3).

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