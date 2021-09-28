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В Орловской области инфляция обогнала рост заработных плат

В Орловской области инфляция обогнала рост заработных плат

Заработная плата в Орловской области за год увеличилась всего на 1,5%. По официальным данным Орелстата, реальная заработная плата жителей Орловской области, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в июле 2021 года составила около 34 тыс.

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