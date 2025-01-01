Российский газ прекратили подавать через Украину. В Европе уже предупредили о суровых последствиях

«Газпром» полностью завершил подачу российского газа в Европу через Украину Утром 1 января «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину — истек срок соглашения на транзит топлива, действовавший с 30 декабря 2019 года.
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