Суд приостановил работу молокозавода в Славске Калининградской области

Иск Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области к ЗАО «Экомолпродукт» о приостановлении хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, удовлетворен полностью Арбитражным судом Калининградской области, сообщает пресс-служба суда 22 октября на интернет-портале системы электронного документооборота «Электронное правосудие».
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