10-14/10 Weekly plan: Look below and? E-MINI S&P 500 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME_MINI:ES1! sherlou_0505 10-14/10 Weekly plan: CME_MINI:ES1! Pivot 3635 Below this, tgt 3573, 35/3435 Above this, tgt 3695, 3723/50 #marketprofile #volumeprofile #orderflow #chartanalysis #chartporn ***** I use this platform as a way to organize my thoughts and plan for my personal trading for the sessions to come.