Массаж от запора у взрослых: техника выполнения

Согласно статистическим данным, каждый второй человек хоть раз в своей жизни страдал от запора. Это ужасное состояние, когда не получается сходить в туалет и осуществить акт дефекации, продолжающееся на протяжении длительного времени, не только вызывает массу негативных ощущений, но и может ….