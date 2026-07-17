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Создана вакцина против рака поджелудочной железы

Создана вакцина против рака поджелудочной железы

Первая фаза клинического исследования показала, что экспериментальная вакцина mKRAS-VAX способна вызывать длительный иммунный ответ у людей с высоким риском протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (PDAC) — самым распространенным и агрессивным видом рака этого органа.

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