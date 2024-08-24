Забавные факты о мире пляжного волейбола. 🏐 Первый мяч, использованный в пляжном волейболе, был просто надутой камерой велосипедной покрышки.
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Забавные факты о мире пляжного волейбола. 🏐 Первый мяч, использованный в пляжном волейболе, был просто надутой камерой велосипедной покрышки.