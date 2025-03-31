Звезда реалити-шоу из Австралии выиграл рекордную сумму в истории телевидения

Участник американского реалити-шоу Deal Or No Deal «Остров сделки или нет» австралиец Дэвид Генат выиграл рекордную сумму в истории телевидения — 5,8 миллионов долларов (около 480 миллионов рублей — прим.
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