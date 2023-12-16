Попеску: «Эта насыщенная событиями неделя еще прочнее закрепила нас в великой европейской семье»

За напряженную неделю глава дипломатии Республики Молдова Нику Попеску был вовлечен в настоящий марафон дипломатических мероприятий, включая визиты, встречи, телефонные переговоры и подписание соглашений.
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